Мик Джаггер изменил своей беременной подруге с гражданкой России

Всемирно известный рок-музыкант, 73-летний Мик Джаггер изменил своей беременной подруге Мелани Хэмрик с русской моделью.

Балерина Хэмрик, которой всего 28 лет, должна родить солисту The Rolling Stones его восьмого наследника уже через пару месяцев. Как сообщает интернет-издание Daily Mail, Джаггер ранее уже заявил, что не намерен жениться на матери своего будущего малыша и жить с ними тоже не желает, однако он готов выплачивать женщине 15 тысяч долларов в месяц, пока их общему ребенку не исполнится 18 лет.

Что касается новой пассии Мика Джаггера, то, согласно некоторым данным, ей всего 26 лет и зовут ее Маша Руденко. Эксперты полагают, что она станет настоящей звездой модельного бизнеса.