Поклонники Собчак шокированы ее новой фотографией

Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак сегодня опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок, который изумил ее поклонников.

На фото Собчак демонстрирует свое положение - звезда находится на девятом месяце беременности. Но подписчиков изумил размер живота Ксении - некоторые предположили, что она ожидает двойню. Выдумщица Собчак сфотографировалась на фоне знака, на котором изображена мама-утка и ее утята.

Отметим, что телеведущая должна стать матерью в начале следующего месяца. В настоящий момент не сообщается, кого ожидают Ксения и ее муж, актер Максим Виторган.