СМИ: Павел Воля с семьей переехал в Испанию

Российский шоумен и комик Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой и детьми переехал жить в Испанию. Источник из близкого окружения семьи артиста сообщает, что на переезд пара решилась из-за климата.

Сообщается, что испанский климат, мягкий и комфортный, больше подходит детям Воли, чем российская стужа, передает «Росбалт».

Известно, что в испанский детсад уже устроены дети Павла Воли - трехлетний Роберт и полуторагодовалая София. Звездная пара тщательно оберегает своих детей от постороннего внимания, и их до сих пор не видели фанаты Павла Воли. Сам глава семейства считает, что дети сами смогут выложить в сеть свои фото, когда захотят и смогут это сделать.