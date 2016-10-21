«Алиса» презентует «Эксцесс» в Москве

11 ноября в столичном клубе «SpaceMoscow» легендарная «Алиса» представит новый альбом.

Это первый концерт группы после полугодового перерыва, вызванного инфарктом, который пережил в апреле К. Кинчев. После операции он заявил: «Кто знает, возможно, «Эксцесс» – это последний альбом в истории моей жизни».

Альбом удался. Драйв, мелодичность, выразительная лирика, наконец фирменное «алисовское» звучание – всё на месте. Кстати, средства на «Эксцесс» группа собирала с поклонников и поставила рекорд российского краудфандинга – свыше 11 млн. рублей.

Разумеется, помимо новых песен, на концерте прозвучат старые хиты. Без «Красного на чёрном» и «Неба славян» не обходится ни одно выступление «Алисы».