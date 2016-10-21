Старший сын Брэда Питта отрекся от отца

Сегодня стало известно, что старший сын голливудского актера Брэда Питта, пятнадцатилетний Мэддокс, не желает общаться с отцом.

Это случилось после скандальной истории с разводом Питта и Джоли, сообщает сегодня портал E!Online. Мэддокс в настоящий момент наотрез отказывался встречаться с Брэдом Питтом и заявляет, что не считает его своим отцом.

Выяснилось, что когда актеру наконец позволили увидеться с детьми под надзором специалиста, мальчик не пожелал посетить мероприятие и решил остаться дома с мамой. Есть данные о том, что на этой неделе мужчина все же встретился со своим приемным сыном один на один, однако информации о том, как они пообщались, пока нет.