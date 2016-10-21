"Шерлок" станет отцом во второй раз

Знаменитый британский актер, сыгравший легендарного сыщика Шерлока Холмса, Бенедикт Камбертбэтч в скором времени станет отцом во второй раз.

Его супруга Софи Хантер в настоящий момент ждет ребенка. Как сообщает издание E! Online, официального подтверждения грядущего пополнения в семье Камбербэтча пока не поступало.

Напомним, у пары уже есть сын по имени Кристофер Карлтон, он родила в июне минувшего года. Отметим, что жена актера является театральным режиссером. Она вышла замуж за "сыщика" 14 февраля 2015 года. Шафером на свадьбе был коллега Бенедикта по сериалу "Шерлок" Мартин Фримен.