Новый клип «Ленинграда», Тарантино одобряет

Перед просмотром нового видео от классиков оригинального жанра - ВИА «Ленинград» - мы гадали, можно ли будет выложить сам клип на нашем сайте? Возможно, будет достаточно поместить категорию "18+"? Нет!

Можно любить и не любить творчество «Ленинграда», но не замечать его просто невозможно. Группа затихает на время, чтобы через год, месяц или неделю появиться со звучащей со всех сторон новой песней или, как в последнее время, клипом. Итак, видеоклип на песню «Очки Собчак». Режиссёр Михаил Марескин. В семиминутном ролике снялись: Василиса Старшова, Константин Фисенко, Илья Дель и Ксения Собчак.

На протяжении года каждый новый ролик добавлял несколько десятков миллионов просмотров каналу группы на YouTube. И это видео точно не будет исключением. Но позитивное течение предыдущих клипов в этот раз не повторилось. Это жёстко. Рекомендуется к просмотру в первую очередь любителям фильмов Тарантино. Стилистика «старика Квентина» заполняет до половины пространства клипа. В остальной части коротко описывается непростая жизнь главной героини этого фильма и пара её встреч с другой героиней, давшей имя песне. Это не 18+, не 21+, это 90+, потому что посмотреть и сдохнуть!

Итак, "Ленинград" — "Очки Собчак"

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