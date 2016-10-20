“Бургер Кинг” решил судиться с Джигурдой
20 октября 2016, 16:59 [ «АН-онлайн» ]
Российский актер и певец Никита Джигурда, известный своими эксцентричными поступками, снова оказался в центре скандала. На этот раз на артиста обиделся “Бургер Кинг”.
Сеть ресторанов быстрого питания, лицом которой недавно было предложено стать Джигурде, подала иск в московский суд с требованием наказать артиста за разглашение тайны сотрудничества и нанесение ущерба деловой репутации. Как стало известно, получивший приглашение рекламировать бургер “Злейший воппер” Джигурда на своей странице в Twitter в нецензурных выражениях сообщил, что думает о таком предложении.
По мнению представителей “Бургер Кинга”, заявления скандального артиста порочат деловую репутацию компании и наводят тень на ее продукцию. От Джигурды требуют принести извинения и заплатить 300 тысяч рублей.
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