Собчак сообщила о дате и месте родов

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая находится на последнем месяце беременности, рассказала, когда и где собирается рожать.

Звезда намерена рожать в начале ноября в элитной подмосковной клинике "Лапино". Об этом Собчак проговорилась в беседе с певицей Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным на одном из светских мероприятий, передает "7 Дней".

Ранее Ксения Собчак призналась в том, что переживает из-за своей фигуры и веса и пожаловалась на то, что на ней не застегиваются многие вещи. Именно поэтому ей пришлось начать использовать такой аксессуар как брошь. Впоследствии телеведущая решила начать ограничивать себя во время приемов пищи и употреблять лишь диетические продукты до конца беременности.