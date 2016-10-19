После конфликта солистов «Братьев Грим» судьба развела близнецов. Константин стал примерным семьянином, а Борис Бурдаев, наоборот, пустился во все тяжкие.

Сообщения в СМИ о проделках звезды стали уже обычным делом. То он где-то скандал закатит, то драку устроит, то вообще начнет вдруг демонстрировать свои интимные места. Но новое заявление продюсера певца превзошло все.

Андрей Бородин поведал журналистам, что его подопечный решил сменить пол. Мол, мало ему обнародования своей причастности к сексуальным меньшинствам. И посетовал, что склонности Бориса и без этого доставляют ему немало хлопот. По словам Бородина, на гастролях Борис думает не о работе, а о том, где бы «достать» очередного любовника. К тому же, продюсерский центр Бородина занимается детским творчеством, а тут в рядах его подопечных гей, сообщает life.ru.

Правдиво ли заявление продюсера или это очередная уловка, чтобы повысить рейтинг певца, неизвестно. Сама звезда уклоняется от прямого ответа, предпочитая рассуждать в интервью на тему, как бы он рожал ребенка и сколько бы денег за это получил.