Оззи Осборн решил вернуть своему сыну детство

Лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн решил больше времени проводить со своим сыном, компенсировав тому потери в родительском общении. Певец отправился в кругосветное телепутешествие вместе со своим ребенком.

Телешоу с участием рок-звезды стартовало 11 октября на телеканале History. Называется новое реалити-шоу «Кругосветное путешествие Оззи и Джека»: Осборн со своим сыном вместе посещают интереснейшие исторические места.

Музыкант уже принимал участие в телешоу о своей жизни и семьи, а теперь решил оригинальным образом вернуть своему чаду детство, поскольку маленький Джек отца видел крайне редко, - тот всегда пропадал на гастролях или репетициях.