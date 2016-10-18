Пугачева репетирует возвращение на сцену

После того, как Примадонна попрощалась с публикой в 2009-м году, она старалась держаться в тени. Участвовала лишь в крупных мероприятиях типа «Новой волны». Ну и периодически записывала песни.

Однако недавно появилась информация, что Пугачева вернется на сцену уже в следующем году. Причем, довольно громко заявит об этом. Сообщается, что в планах организация грандиозного шоу в Москве и гастрольного тура 67-летней звезды по России, сообщает life.ru.

Однако небольшой шаг уже сделан певицей. Пугачева записала трек «Не звони», который способен стать хитом радиостанций. Планируется записать еще ряд песен, которые, возможно, войдут в новый репертуар знаменитости.