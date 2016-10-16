Элтон Джон решил рассказать всю правду

Легендарный британский музыкант Элтон Джон заявил о том, что в скором времени опубликует свои мемуары.

Как заявил сам артист, его автобиография будет весьма личной и откровенной - специально для поклонников. На официальном сайте лондонского издательства Pan Macmillan написано, что мемуары поступят в продажу в 2019 году. В настоящий момент не раскрывается название будущей книги, однако уже сейчас известно, что Джон создаст книгу совместно с писателем и критиком Алексисом Петридисом.

Отметим, что Элтон Джон занимает 49-е место в списке величайших исполнителей всех времен по версии авторитетного журнала Rolling Stone.

Читайте также:

Элтон Джон вопреки всему надеется на встречу с Путиным

Чаплин был поклонником Элтона Джона, но "гомосексуализм испортил его музыку"



