Музыкальный журнал Billboard назвал американскую певицу Мадонну "Женщиной года" за ее многолетнюю творческую и благотворительную деятельность.

Журнал отметил активную гражданскую позицию артистки, которая является феминисткой и постоянно использует свое влияние в различных дискуссиях о женщинах, равноправии и сексуальности.

Президент совместной медийной группы Billboard и журнала The Hollywood Reporter Джэнис Мин заметила, что креативное видение Мадонны, ее вечное стремление к инновациям, а также преданность благотворительности являются источником вдохновения для многих людей из разных уголков планеты.

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