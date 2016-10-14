Знаменитая блондинка, гроза плохого сервиса телеведущая Елена Летучая рассказала о своем возвращении в проект «Ревизорро» на канале «Пятница». Об этом Летучая сообщила своим поклонникам в соцсетях.

Знаменитая блондинка Лена Летучая в новом сезоне вновь примется искать тараканов и грязь в провинциальных гостиницах и общепитах, сообщает «Лайф».

Летучая сообщила поклонникам, что она вернулась, когда произошел конфликт нынешней ведущей шоу Ольгой Романовской с продюсерами "Ревизорро". Представители телеканала рассказали, что подобные ссоры неудивительны, учитывая напряженный график работы и высокую ответственность. Рабочих скандалов не миновала в свое время и сама Елена Летучая.