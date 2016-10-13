Дочь Джонни Деппа обвиняют в пропаганде смертельной болезни

Дочь знаменитого голливудского актера Джонни Деппа обвиняют в пропаганде смертельного заболевания - анорексии.

Лили-Роуз Депп в настоящий момент является одной из самых востребованных моделей в США и Европе. Девушка с ангельским лицом и впрямь очень стройная, вследствие чего издание RadarOnline назвало ее "болезненно худой" и намекнуло на то, что у 17-летней красотки проблемы с питанием, может быть, даже анорексия.

Есть, однако, предположение, что это всего лишь генетика - стоит только посмотреть на снимки матери Лили-Роуз - французской певицы и актрисы Ванессы Паради. Женщина в юности тоже выглядела как тростинка, впрочем, она и сейчас невероятно стройная и подтянутая.

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