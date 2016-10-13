Любознательные пользователи соцсетей обратили внимание на необычное украшение, красовавшееся на шее у капитана команды «Что? Где? Когда?» Алены Повышевой. Подтвердить свои догадки не составило труда в интернете.

Обычно такие кляп-кольца используют любители БДСМ для сексуальных утех. В интернет-магазине такой аксессуар можно приобрести за 600 рублей.

То ли девушка пришла на эфир впопыхах, забыв снять интимную вещицу, то ли не знала о ее предназначении, приняв за украшение. А, может быть, кожаный ошейник с кольцом приносит ей удачу, ведь недаром команда Повышевой выиграла в минувшее воскресенье у телезрителей.









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