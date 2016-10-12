СРОЧНО
|19:29  Надежда Савченко: Россия не заслужила право голоса в ПАСЕ |19:16  В октябрьском рейтинге ФИФА сборная России займёт худшую позицию в своей истории |18:48  Российскому послу в Литве вручили ноту протеста |18:11  Среднюю посещаемость матчей РФПЛ хотят поднять до 25 тысяч |17:45  Россияне получают уведомления из налоговой с огромными суммами |17:40  Арену «Фишт» откроют 24 марта матчем сборной России |17:06  Депутатам Госдумы разрешат голосовать только при личном присутствии |17:02  Это война. Но мы наступаем! |16:37  Даёшь Канцлера! Или чем неугоден президент |16:35  Качиньский предсказал распад Евросоюза |16:34  В Германии набирает силу идея возврата ГДР |16:25  Путин посоветовал международному сообществу Москву не шантажировать |15:35  Пассажирка авиалайнера скончалась в полете от сердечного приступа |15:22  Турция обсуждает с Россией упрощение виз для автоперевозчиков |14:58  В Совфеде уверены: Путин непременно поедет во Францию |14:09  Названа сумма дефицита бюджета РФ в будущем году |13:42  Ребенку пришлось украсть у родителей золото, чтобы откупиться от педофила |13:10  В Москве жених угодил под следствие прямо со свадьбы |13:06  Шансы юношеской сборной России по футболу на попадание на ЧЕ-2017 минимальны |12:55  В Воркуте вновь возникли проблемы на шахте |12:48  Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017 |12:34  На Савеловском направлении МЖД вагоны сошли с рельсов |12:17  Девочка-подросток застрелилась под Тулой |11:52  Моряки с затонувшего у берегов Крыма крана доставлены в больницу |11:41  Неудачное репутационное решение в Иркутской области |11:30  Названа ожидаемая ключевая ставка ЦБ в будущем году |11:27  Совфед дал добро на бессрочное размещение ВКС в Сирии |10:50  В Санкт-Петербурге заключенный принес жертву Сатане, отрезав мизинец на ноге |10:46  В Дагестане ввели режим КТО |09:33  Торговые павильоны загорелись на востоке Москвы

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Шоу-бизнес

Благодарный Сергей Шнуров заплатит 300 тыс рублей своему фанату (ФОТО)

12 октября 2016, 19:09 [ «АН-онлайн» ]

Благодарный Сергей Шнуров заплатит 300 тыс рублей своему фанату (ФОТО)
globallookpress.com

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров 12 октября подвел итоги конкурса на лучшую афишу для тура в честь 20-летия музыкального коллектива. Шнур назвал победителя и выложил афишу в Instagram.

Автору лучшего плаката Сергей Шнуров обещал выплатить 300 тысяч рублей, и победитель их получит, передает 360tv.ru. По словам певца, на конкурс пришло очень много достойных работ, поэтому те, кто не выиграл, получат поощрительные призы.

Известно, что за неделю после объявления конкурса  подписчики Сергея Шнурова прислали своему кумиру почти 4,5 тысяч вариантов афиш, но многие из работ стать афишами не смогли бы по этическим причинам. 

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Криминал

Никите Белых вернули всё имущество и оставили его в СИЗО

Никите Белых вернули всё имущество и оставили его в СИЗО

Мосгорсуд удовлетворил жалобу адвокатов экс-губернатора кировской области Никиты Белых. Суд постановил вернуть арестованное имущество обвиняемому во взятке бывшему чиновнику, но оставил под арестом его самого.

//Экономика

Названа сумма дефицита бюджета РФ в будущем году

Названа сумма дефицита бюджета РФ в будущем году

В среду, 12 октября, стало известно, какова будет сумма дефицита государственного бюджета Российской Федерации в будущем году. Согласно последней информации, дефицит составит в 2017 году 2,745 трлн рублей.

//Политика

Депутатам Госдумы разрешат голосовать только при личном присутствии

Депутатам Госдумы разрешат голосовать только при личном присутствии

Передавать в Госдуме друг другу право голоса скоро запретят. Инициатива исходит от руководителей правящей партии и её фракции в ГД Сергея Неверова и Владимира Васильева. Депутаты смогут голосовать только лично.

//Криминал

Сына вице-президента "Лукойла" хотят реально посадить

Сына вице-президента "Лукойла" хотят реально посадить

Больше двух лет реального тюремного заключения требует прокурор для сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, причастного к гонкам на джипе без номеров от полиции, видео которых появилось в интернете.

//Происшествия

В Москве жених угодил под следствие прямо со свадьбы

В Москве жених угодил под следствие прямо со свадьбы

Видимо, новобрачный не слишком вникал, за чей счет будет банкет. И… отказался платить за угощение и веселье столичному ресторану. Но не тут-то было. Вокруг этой истории разгорелся настоящий скандал.

//Общество

В интернете оказались телефонные номера и адреса миллионов россиян

В интернете оказались телефонные номера и адреса миллионов россиян

Персональные данные абонентов сотовой связи выложили в сеть на неком ресурсе. Причем, многие уже нашли там себя. Кстати, сайт пользуется огромным спросом. Ни один человек пытается найти там информацию…

//Наука

Ученые шокированы: они установили, когда начинает биться сердце эмбриона

Ученые шокированы: они установили, когда начинает биться сердце эмбриона

Команда ученых из Оксфордского университета сделала поразительное открытие. Исследователям удалось установить, когда начинает биться сердце эмбриона - это происходит уже на 16-й день после зачатия.

//Культура

Мир с нетерпением ждет выхода новой сказки Нила Геймана

Мир с нетерпением ждет выхода новой сказки Нила Геймана

Поклонники знаменитого писателя Нила Геймана замерли в ожидании - совсем скоро в продажу поступит его новая книга. В мае будущего года на полках книжных магазинов появится сказка о принцессе Корице.

//Спорт

Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017

Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017

Футбольная сборная России U21 завершила квалификацию на чемпионат Европы 2017 года на предпоследнем месте в группе 7. Россияне по итогам турнира смогли обойти только команду Фарерских островов.

//Общество

Чеченская молодежь готова помочь найти обидчиков дочери Федора Емельяненко

Чеченская молодежь готова помочь найти обидчиков дочери Федора Емельяненко

Рустам Тапаев, председатель Союза чеченской молодежи, 12 октября заявил о готовности помочь в поисках тех, кто избил дочь президента Союза ММА России Фёдора Емельяненко, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

//Политика

Надежда Савченко: Россия не заслужила право голоса в ПАСЕ

Надежда Савченко: Россия не заслужила право голоса в ПАСЕ

Депутат Верховной Рады, в прошлом – военная летчица, осужденная в России и помилованная президентом Путиным, Надежда Савченко заявила на заседании ПАСЕ, что Россия в этой организации право голоса не заслужила.

//Новости ADWILE

//Общество

Герои нашего времени

Герои нашего времени

Санкт-Петербургский театр юных зрителей им. А.А. Брянцева совместно с телеканалом «Санкт-Петербург» при поддержке городского правительства и комитета по культуре города третий год подряд осуществляет проект по патриотическому воспитанию молодёжи...

//Спорт

В октябрьском рейтинге ФИФА сборная России займёт худшую позицию в своей истории

В октябрьском рейтинге ФИФА сборная России займёт худшую позицию в своей истории

В новом рейтинге футбольных сборных мира ФИФА, который будет опубликован 20 октября, команда России опустится с 38-го на 52-е место, что станет худшим результатом сборной за всю её историю.

//Шоу-бизнес

Благодарный Сергей Шнуров заплатит 300 тыс рублей своему фанату (ФОТО)

Благодарный Сергей Шнуров заплатит 300 тыс рублей своему фанату (ФОТО)

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров 12 октября подвел итоги конкурса на лучшую афишу для тура в честь 20-летия музыкального коллектива. Шнур назвал победителя и выложил афишу в Instagram.

//Общество

Человек должен знать свои корни

Человек должен знать свои корни

В прошлом году в канун празднования 70-летия Великой Победы учительница моего внука дала своим второклассникам задание – написать сочинение о своих прадедушках и прабабушках.

//Политика

Российскому послу в Литве вручили ноту протеста

Российскому послу в Литве вручили ноту протеста

Посол России в Вильнюсе Александр Удальцов вызван 12 октября в МИД Литвы для вручения дипломатической ноты протеста. Литовское ведомство недовольно якобы систематическими нарушениями ее границ.

//Общество

В Москве до Нового Года отремонтируют 3 тысячи домов

В Москве до Нового Года отремонтируют 3 тысячи домов

До конца текущего года коммунальные службы Москвы обязуются завершить капитальный ремонт 3000 многоквартирных домов, сообщают в Общественной палате Москвы по ХКХ, капремонту и вопросам местного самоуправления.

//новости MIXADVERT.com

//Спорт

Среднюю посещаемость матчей РФПЛ хотят поднять до 25 тысяч

Среднюю посещаемость матчей РФПЛ хотят поднять до 25 тысяч

По мнению директор по стратегии и развитию РФПЛ Евгений Савин, в ближайшие пять лет средняя посещаемость игр Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) должна вырасти больше чем в два раза и достигнуть 25 тысяч.

//Общество

Депутатам Госдумы РФ закупают мебели на 160 миллионов рублей

Депутатам Госдумы РФ закупают мебели на 160 миллионов рублей

Управделами президента готовится закупить для вновь избранного депутатского корпуса столы, шкафы, картотеки и другие товары для смены обстановки. «Смена обстановки» обойдется госказне в 160,5 млн рублей.

//Общество

Россия хочет договориться с Турцией о снижении телефонных тарифов

Россия хочет договориться с Турцией о снижении телефонных тарифов

Министр энергетики России Александр Новак заявил 12 октября журналистам, что Россия намерена в срочном порядке начать рассмотрение меморандума с Турцией о снижении стоимости сотовой связи в роуминге.

//Экономика

Россияне получают уведомления из налоговой с огромными суммами

Россияне получают уведомления из налоговой с огромными суммами

С начала октября россияне стали получать налоговые уведомления на недвижимость — и суммы шокируют. Особенно не повезло тамбовчанам. В их квитанциях суммы доходят до 40 тысяч рублей. Как это получилось, сообщили в эфире Радио «Комсомольская правда».

//Спорт

Арену «Фишт» откроют 24 марта матчем сборной России

Арену «Фишт» откроют 24 марта матчем сборной России

Матч-открытие реконструированного стадиона «Фишт» в Олимпийском парке Сочи пройдёт 24 марта, в игре примет участие сборная России, сообщил министр спорта России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

//Криминал

СМИ: неизвестные напали на 9-летнюю дочь Федора Емельяненко

СМИ: неизвестные напали на 9-летнюю дочь Федора Емельяненко

На девятилетнюю дочь президента Союза ММА (смешанных боевых искусств) России Федора Емельяненко в Москве совершено нападение. Об этом стало известно газете «Московский Комсомолец» 12 октября.

//Новости партнеров

//Криминал

В Новосибирске появился драчун с кирпичом

В Новосибирске появился драчун с кирпичом

В Новосибирске мужчина избрал необычный способ нападения: он ударил жертву кирпичом по голове и убежал. Собственно, «кирпичный маньяк» не долго орудовал: полицейские его задержали по горячим следам.

//Политика

Это война. Но мы наступаем!

Это война. Но мы наступаем!

В последние дни и наши, и западные политики, и даже крупные руководители словно с цепи сорвались – обсуждают близкую войну. Воскресный ведущий государственного телевидения вновь обещает американцам превратить их страну в ядерное пепелище. Со всей силой запели и генералы. Американские – обещают показать нам «кузькину мать», наши – заговорили о беззащитности ракетно-ядерного щита перед американской системой ПРО в Польше и Румынии. Добавим от себя – и на Аляске.

//Общество

Астрономы: Москвичей ждет «суперлуние»

Астрономы: Москвичей ждет «суперлуние»

Жители Москвы и гости столицы нашей родины смогут увидеть уникальное явление – «суперлуние», сообщают в столичном планетарии. Известно, что первое «суперлуние» в этом году будет в ночь на 16 октября.

//Криминал

В Петербурге мужчина избил полицейского, отстаивая свое право видеться с дочерью

В Петербурге мужчина избил полицейского, отстаивая свое право видеться с дочерью

В Санкт-Петербурге 59-летний отец девочки не пожелал отдавать ребенка представителям опеки и напал с кулаками на полицейского. Девочку забрали, а за побитого полицейского отцу придется ответить перед судом.

//Общество

Невыносимая русскость бытия

Невыносимая русскость бытия

Философы в наше время не бывают медийными персонами. У Андрея КОРОБОВА-ЛАТЫНЦЕВА, преподавателя университета им. Плеханова и Воронежского госуниверситета, есть все шансы, чтобы стать таким исключением.

//Политика

Даёшь Канцлера! Или чем неугоден президент

Даёшь Канцлера! Или чем неугоден президент

Очередные судьбоносные выборы канули в Лету. И вновь, словно по команде, поползли слухи о реформе Конституции. Едва ли не с момента её принятия в 1993 году они всякий раз усиливаются после выборов.

//Политика

Качиньский предсказал распад Евросоюза

Качиньский предсказал распад Евросоюза

Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский не на шутку развоевался. На днях он потребовал от брюссельских чиновников провести в Евросоюзе необходимые реформы...

//Политика

В Германии набирает силу идея возврата ГДР

В Германии набирает силу идея возврата ГДР

Несмотря на постоянную истерику некоторых немецких политиков и СМИ, призывающих ужесточить наказание России из-за сирийской войны, в Германии увеличивается число людей, выступающих против этого.

//В мире

На Украине взлетела на воздух тысяча литров напитка Coca-Cola

На Украине взлетела на воздух тысяча литров напитка Coca-Cola

«Пущай полетает», видимо, решили видеоблоггеры «незалежной» и взорвали 500 бутылок колы. Причем, итог столь оригинального флешмоба, похоже, вызвал у авторов небывалый восторг. Об этом они рассказали сами.

//Политика

Путин посоветовал международному сообществу Москву не шантажировать

Путин посоветовал международному сообществу Москву не шантажировать

На инвестиционном форуме «ВТБ Капитал Россия зовет!» президент России, отвечая журналистам на вопрос по урегулированию ситуации в Сирии, сказал, что шантаж в отношении России никогда не проходил и не пройдет.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры