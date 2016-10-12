Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров 12 октября подвел итоги конкурса на лучшую афишу для тура в честь 20-летия музыкального коллектива. Шнур назвал победителя и выложил афишу в Instagram.

Автору лучшего плаката Сергей Шнуров обещал выплатить 300 тысяч рублей, и победитель их получит, передает 360tv.ru. По словам певца, на конкурс пришло очень много достойных работ, поэтому те, кто не выиграл, получат поощрительные призы.

Известно, что за неделю после объявления конкурса подписчики Сергея Шнурова прислали своему кумиру почти 4,5 тысяч вариантов афиш, но многие из работ стать афишами не смогли бы по этическим причинам.