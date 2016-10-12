Злоумышленники на территории «Парка Горького»

В наше время, когда пресс-конференций, связанных с музыкальными и околомузыкальными событиями проходит очень мало, никаких откровений от подобных мероприятий не ждёшь. Вот и анонсы пресс-конференции музыкантов знаменитой группы «Парк Горького» (она же — Gorky Park) Алексея Белова и Александра Маршала, обещавшие вскрытие махинаций в отечественном шоу-бизнесе, а точнее — борьбу коллектива с его фальшивыми двойниками, особого энтузиазма не вызывали. А зря!

Вы думаете, 80-е и 90-е уже закончились? В политике и большинстве областей жизни — безусловно, а вот в шоу-бизнесе, они, мягко говоря, подзатянулись. И если бы только речь шла о деятельности издателей-пиратов! Но, как оказалось, до сих пор не перевелись на Руси и нечистые на руку менеджеры и директора коллективов, вовлекающие в концертное пиратство промоутеров из городов, от столиц удалённых.

В чём же дело? В июне этого года Алексей Белов начал получать из различных городов нашей страны — их география лежала в пределах от Череповца до Ачинска — информацию о том, что там будет играть, или уже сыграл «Парк Горького». Представьте себе удивление лидера группы, когда он узнает о своих концертах из третьих рук. Выяснилось невероятное — «Парк Горького», разъезжавший этим летом по удалённым градам и весям, оказался поддельным, и состоявшим, помимо прочих, из некоего Егора Дервоеда в роли менеджера и вставшего на его сторону гитариста Яна Яненкова, долгие годы сотрудничавшего с группой. Как говорится, на этом можно поставить точку, произнести возмущённую сентенцию и написать что-то вроде «80-е возвращаются, а принцип клонирования “Ласкового мая” живее всех живых».

Но так просто от этой истории не отделаться — «Парк Горького» любим сотнями тысяч наших соотечественников, а если кто забыл — то на грани 80-х и 90-х эта группа была одним из наших главных «послов рок-н-ролла» в мировом масштабе. Тем более, что правила игры на российской музыкальной сцене вроде бы давно должны были стать цивилизованными. Вот об этом, а не только о печальной истории с поддельным «Парком Горького» и шла речь на пресс-конференции музыкантов, в которой также приняли участие известный промоутер Андрей Матвеев и член коллегии адвокатов Московского юридического центра Денис Ивченков, уже не первый раз занимающийся подобными делами в свере авторского права. Андрей Матвеев справедливо высказался в том роде, что, «поскольку у нас в стране вся рок- и поп-музыкальная сцена считается за хиханьки да хаханьки, то негласно предполагается, что никакие законы на территории шоу-бизнеса не действуют вовсе».

Изрядную резкость высказываний Алексея Белова объяснить совсем легко — всё-таки надо быть удивительно наглым персонажем, чтобы выдавать совершенно левый состав за настоящую группу. Можно было бы понять, если бы на продемонстрированных в ходе пресс-конференции афишах было бы крупно написано что-то вроде «трибьют-проект в честь группы “Парк Горького”» — но нам сообщено именно: «Парк Горького». Наглость запредельная, а если прибавить к этому еще и использование исходных сэмплов из песен «Парка Горького» в ходе выступлений, что также было проиллюстрировано роликами с сервиса YouTube, то понятно, что налицо — кража интеллектуальной собственности. И за такое нужно отвечать по всей строгости закона. Как, впрочем, и за оттеснение настоящих музыкантов «Парка Горького», а именно Алексея Белова, Александра Маршала и Александра Львова, от официальных групп коллектива в социальных сетях.

К сожалению, на пресс-конференции не обошлось без «засланных казачков» — засланных, понятно, противоположной стороной. Ощущая себя безнаказанными, таковые личности пытались прямо по ходу пресс-конференции вступать в полемику, а затем выступать в популярном народном жанре «истерика у микрофона». Увы, таковы методы «работы» Егора Дервоеда, о которых можно в избытке найти информацию в Интернете — в частности, этот персонаж никак не может определиться с тем, что же он в публичном пространстве — музыкант или менеджер? — и вообще, какое у него образование: где пишет о себе — «закончил школу», где — «закончил МГУ»… Как вообще можно работать с человеком, который врёт широкой аудитории даже о самом себе?

Конечно, на пресс-конференции из уст Алексея Белова не раз прозвучали отсылки к зарубежным примерам того, как надо урезонивать подобных злоумышленников — и это верно: раз уж мы являемся глобализованной державой, то давайте играть по законам большого шоу-бизнеса. Ведь это как раз та сфера, когда пример с заграницы брать можно и должно.

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