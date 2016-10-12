Мать подруги-самоубийцы Джима Керри заявила, что актер виновен в ее смерти

Мать экс-возлюбленной Джима Керри, которая свела счеты с жизнью в прошлом году, подала в суд на голливудского актера, обвинив его в причинении смерти в результате ряда противоправных действий.

Мать погибшей Катрионы Уайт заявила, что ее дочь умерла из-за передозировки нелегальных лекарственных препаратов, которые ей поставлял Джим Керри, передает британская телерадиокорпорация Би-Би-Си. По мнению женщины, звезде должно быть стыдно за то, как он обращался с молодой женщиной. Более того, она призналась, что Керри заразил ее дочь инфекциями, передающимися половым путем, называл ее ужасными словами, унижал, а также использовал своих юристов, чтобы "заткнуть" семью несчастной.

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