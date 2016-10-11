Кардашьян вернули украденный платиновый крест с бриллиантами

Французской полиции удалось отыскать одно из украденных у американской фотомодели Ким Кардашьян ювелирных украшений. Для этого не потребовалось никаких усилий – грабители просто обронили крестик.

Это произошло неподалеку от места нападения на Кардашьян – рядом с отелем No Adress. Надо заметить, что этот отель мало знаком даже самим парижанам: из соображений безопасности, у него нет даже собственного сайта. Между тем, там останавливаются сплошь состоятельные знаменитости. Приехав на Неделю моды, Кардашьян, по старой привычке, вновь остановилась в шикарных апартаментах.

В ночь на 3 октября несколько мужчин в полицейской форме и масках ворвались в номер светской львицы и, угрожали оружием, забрали все ее украшения, не причинив ей физического вреда.

По предварительным данным, стоимость украденных украшений составила около $10 млн. По данным CNN, только одно кольцо Кардашьян оценивается в $4,49 млн. Найденный крестик из платины, инкрустированный бриллиантами оценивается в $ 33 тыс.

Дерзкое ограбление вынудило испуганную звезду реалити-шоу спешно вернулась в США под прикрытием 20 охранников. Узнав о произошедшем, супруг модели, рэпер Канье Уэст, тут же прервал выступление на фестивале Meadows в Нью-Йорке, объяснив форсмажор «чрезвычайным происшествием в семье».





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