Валдиса Пельша срочно госпитализировали

Валдис Пельш оказался в больнице после того, как прошел обследование. У 49-летнего телеведущего нашли ряд заболеваний. Точные диагнозы держат в секрете, но стало известно, что недуг звезды довольно серьезен.

Сам шоумен подтвердил, что его действительно госпитализировали в срочном порядке, сообщает life.ru. При этом он заметил, что данные действия были плановыми.

На данный момент Пельш находится в стационаре одной из московских клиник. Ему предстоит пройти курс интенсивной терапии. Однако поклонники могут не беспокоиться, так как сообщается, что состояние телеведущего стабильное.