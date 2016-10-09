На «слепые» прослушивания в шоу «Голос» неожиданно пришла дочь одного из членов жюри, который даже не догадывался об этом. Узнает ли отец ее, думала Инга, выходя на сцену, ведь слышал он ее всего один раз в жизни.

Выступление 31-летней Инги Лепсверидзе - дочери от первого брака Григория Лепса (настоящая его фамилия Лепсверидзе) - стало полной неожиданностью не только для всех наставников, но и для самого звездного родителя.

«Я думаю, папа меня не узнает, он слышал меня всего один раз, и это было уже давно», - рассказала исполнительница перед выступлением Дмитрию Нагиеву. Удивительно, но Лепс узнал голос дочери с первых же нот, но не повернулся к ней. Впрочем, как и другие наставники.

Инга Лепсверидзе исполнила композицию британской певицы Birdy - Not about angels. Но после выступления подверглась жесткой критике со стороны отца. Тот резко заявил дочери, что спела она плохо. Другие наставники попытали сгладить ситуацию и "извинились" за недовольство Лепса, похвалив конкурсантку за отличный тембр.

Во время очередного отбора Лепс взял в свою команду еще двух участников - мастера спорта по дзюдо Нико Немана и Марину Макензу. Сейчас у него 12 подопечных из 14 положенных участников.