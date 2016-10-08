В результате долгожданного для СМИ развода Брэд Питт уже оказался наркоманом, домашним тираном, психопатом, изменником и даже геем. Слава рогоносца ему уже не навредит, решили американские журналисты.

Как утверждает Thе Hollywood Life со ссылкой на источник в ещё не вышедшем номере журнала Star, уже полгода за спиной мужа Анджелина Джоли встречается с неким восточным долларовым миллиардером, причём, красивым, высоко образованным и женатым. Якобы этот загадочный неназванный человек, по описанию напоминающий персонаж из многочисленных боевиков звёздной пары, был самым щедрым жертвователем на благотворительные порывы Энджи. И якобы её признание мужу, конечно же, привело последнего в ярость, став причиной развода.

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