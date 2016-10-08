Солист «Руки вверх» пообещал самый скандальный клип в истории шоу-бизнеса

Новый клип группы «Руки вверх» появится ближе к зиме. Солист коллектива Сергей Жуков уверяет, что видео станет самым скандальным за всю историю российского шоу-бизнеса.

Жуков в интервью life.ru рассказал, что песня «Когда мы были молодыми» посвящена ровесникам участников группы. Композиция, как отметил певец, должна переносить слушателей в годы их молодости, в те времена, когда «девятка» считалась хорошим автомобилем.

26 августа «АН-онлайн» писали о сорвавшемся концерте «Руки вверх» в Калуге. Организаторы мероприятия были вынуждены внести коррективы в свои планы из-за смерти отца Сергея Жукова.

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