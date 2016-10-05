Иск Децла к Басте зарегистрирован в московском суде

Децл (Кирилл Толмацкий) перешел от слов к действиям и подал в суд на своего коллегу по рэп-цеху Басту (Василий Вакуленко). Сегодня стало известно, что иск Децла зарегистрировал Басманный суд Москвы.

Как писали «АН-онлайн» ранее, Толмацкий хочет получить от Вакуленко компенсацию в размере 1 млн рублей за оскорбление в Twitter. Поводом для конфликта между известными артистами стало то, что Децл пожаловался на громкую музыку в клубе Басты.

То, что суд зарегистрировал исковое заявление, еще не означает, что он обязательно будет рассмотрен. Теперь судья должен проверить иск на соответствие законодательству. В случае положительного решения истец и ответчик будут приглашены в суд на беседу.

Читайте также:

Другие новости шоу-бизнеса