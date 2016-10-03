Скульпторы создали первые наброски памятника Жанне Фриске

Семья покойной Жанны Фриске полгода искала мастеров, способных в камне передать внешнее сходство с певицей. Наброски трех скульпторов пришлось «забраковать». Из двух последних выбрали понравившийся вариант.

Скульптуру не поленились выполнить из глины (обычно предлагается 3D макет в компьютерном исполнении) в полный рост – 165 см плюс 5 см на каблуки. Самым сложным для мастеров было изготовить «живое» лицо Жанны.

Мать и сестра покойной одобрили один из вариантов, но и его еще предстоит доработать. На это уйдет не менее двух-трех недель. "СтарХит" публикует первые фото из мастерской.

Семья Фриске хочет поставить памятник без лишней шумихи. Ольга Фриске считает, что ее дочь была бы против всякого пафоса.



