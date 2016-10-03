Скульпторы создали первые наброски памятника Жанне Фриске

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Президент Эстонии : Я могу общаться и на русском языке
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Заместителя председателя Банка России уволили с признательностью
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США прекратили сотрудничество с Россией по Сирии
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Советника российского президента на Украине грозят посадить пожизненно
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МВФ: Экономика Украины восстанавливается
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В Волгограде завершился розыгрыш Кубка России по ММА
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У памятника Свободы в Риге задержаны туристы без штанов
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Путин потребовал от США возмещения ущерба от санкций
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Лукашенко: МВФ хочет уничтожить белорусов
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Дефицит бюджета превысит прогнозы почти на 700 млрд рублей
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Владимир Путин покормил лошадей Пржевальского и побывал на военном полигоне (ВИДЕО)
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Глава Сбербанка считает, что нефть закончится через 14 лет
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Меркель освистали в столице Саксонии
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Эстонский президент сказала, что будет править из своего дома, а не из дворца
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Сбербанк не проиграет от более дешевых потребительских кредитов
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Трое мужчин погибли в яме туалета
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Эстонцы впервые выбрали президентом страны женщину
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Казахстан опередил Россию в привлечении исламского финансирования
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Ким Кардашьян улетела из Парижа, потеряв 10 млн евро
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Украина может ввести визовый режим с Россией из-за ареста журналиста, подозреваемого в шпионаже
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Завершился 9-й тур РФПЛ
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В Приангарье мужчина неделю просидел прикованным к батарее
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Соглашение с США об утилизации оружейного плутония приостановлено
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Обнародована видеозапись задержания заподозренного в шпионаже журналиста “Укринформа”
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Абдурахимов победил Харриса на UFC Fight Night 96
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ФСБ задержала в Москве украинского журналиста-шпиона
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Следствие попросит об аресте водителя, по вине которого погибли трое пешеходов
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Хабаровских полицейских проверят из-за фото с пойманным серийным преступником
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Возможный виновник аварии на ралли в Омске не отдал запись своего регистратора
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«Роснефть» может получить «Башнефть» без проведения торгов