Линдси Лохан пострадала во время прогулки на яхте

Американская актриса Линдси Лохан вновь заставила о себе говорить, но на этот раз не в связи с очередным скандалом. Во время отдыха в Турции со звездой произошел несчастный случай.

Сообщается, что актриса, катаясь на яхте, решила самостоятельно поднять якорь. Однако это оказалось ей не по силам, более того, под тяжестью якоря Лохан упала в воду. В этот момент и произошел несчастный случай, в результате которого актриса лишилась части безымянного пальца на левой руке. Звезду в шоковом состоянии доставили в местную больницу.

О произошедшем Линдси сообщила своим подписчикам в Instagram, разместив на странице небольшое видео с перебинтованной кистью руки.

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