Известный иллюзионист сломал ногу на шоу в Москве

Во время шоу известных российских иллюзионистов братьев Сафроновых в Москве в "Крокус сити холле" Илья Сафронов сломал ногу прямо во время выступления. С переломом его доставили в больницу Склифосовского.

Несчастный случай произошел во время исполнения популярного трюка "Телепорт". "Ступенька, на которую должен был наступить Илья, была плохо закреплена. Она разъехалась, из-за чего иллюзионист потерял равновесие, а его ногу сжало", - рассказала РЕН ТВ PR-директор братьев Сафроновых Ольга Лукьянова. Из-за инцидента братья артиста Сергей и Андрей Сафроновы продолжили развлекать публику вдвоём.

Годами ранее Илья Сафронов был экстренно госпитализирован после неудачного трюка "Крючок из глаза".





Другие новости шоу-бизнеса.