Прославленная чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева появилась в качестве гостьи в программе Ивана Урганта "Вечерний Ургант". 33-летняя Кабаева, которая давненько не появлялась на телевидении, порадовала своих поклонников.

Спортсменка рассказала, чем занимается после того, как семь лет проработала в Государственной думе. Алина Кабаева призналась, что в самом начале работы в парламенте ей помогали Иосиф Кобзон и Валентина Терешкова. Кабаева вспомнила, как тренировалась под руководством Ирины Виннер и добилась самых высоких наград в спорте.

Спортсменка и телеведущий порассуждали о современных правилах соревнований по художественной гимнастике. Кабаева сетует, что требования упрощают.

Сейчас Алина Кабаева в прекрасной форме. На телепрограмму 33-летняя Кабаева нарядилась в строгий, но в то же время сексуальный костюм. Даже Иван Ургант обратил внимание, какая интересная юбка у "художницы". Черная юбка прикрывала колени спортсменки. А вот блузка у Кабаевой была достаточно откровенной - прозрачная. Но под блузкой надет модный кружевной топ.

Алина Кабаева - чемпионка России, Европы, мира, олимпийская чемпионка.



