Актер Игорь Петренко женился на матери своей дочки Софии-Каролины

Красавец-актер Игорь Петренко женился в третий раз. Петренко официально расписался с матерью своей младшей дочки полуторагодовалой Софии-Каролины - Кристиной Бродской.

Бродская - коллега Петренко. Игорь и Кристина не устраивали из бракосочетания публичного мероприятия. Они зарегистрировались в ЗАГСе и отметили торжество в кругу родных и близких людей. Заветное кольцо на пальчике у Кристины и такое же у Игоря заметили посетители кинофестиваля "Евразийский мост".

Супруги стараются не расставаться со своей дочкой. На фестиваль они привезли Софию-Каролину. А на фестивале "Созвездие" во время вручения награды малышка поднялась к папе на сцену.

Дочка - третий ребенок Петренко. Бывшая жена Екатерина Климова - редкая красавица - родила ему двоих сыновей. Актер часто общается с Матвеем и Корнеем.

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