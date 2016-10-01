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В Мюнхене Шварценеггера остановили за езду без правил

1 октября 2016, 18:27 [ «АН-онлайн» ]

В Мюнхене Шварценеггера остановили за езду без правил
фотобанк АН

Полиция сделала выговор экс-губернатора Калифорнии Арнольду Шварценеггеру на центральном вокзале Мюнхена за нарушение правил. Знаменитый актер вместе со своим телохранителем ехал на велосипедах.

"Сотрудник правоохранительных органов объяснил господину Шварценеггеру, что по вокзалу нельзя кататься на велосипеде, - говорится в сообщении полиции, передает ТАСС. - Арни согласился с этим и заметил, что он сейчас плох в ходьбе". Актер извинился и предложил стражу порядка сфотографироваться вместе. После этого он покинул здание вокзала пешком.

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