Актриса, светская львица, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон выступила в качестве диджея в одесском клубе Ministerium в ночь на 1 октября. Сообщается, что приезд актрисы вызвал небывалый ажиотаж.

По данным местных СМИ, билеты в клуб, где выступала Пэрис Хилтон, были безумно дороги: цена за столик в клубе составляла 20 тысяч гривен (это порядка 49 тысяч рублей).

Сообщается, что Хилтон прибыла в Одессу чартерным рейсом и останавливалась в одном из самых дорогих отелей, расположенном недалеко от клуба – это отель "Бристоль". Он считается памятником архитектуры, президентский люкс здесь обойдется в тысячу евро. Шикарный номер оборудован по индивидуальному авторскому дизайну и обставлен эксклюзивной мебелью известного итальянского производителя-классика Анджело Капеллини.