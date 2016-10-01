Во многих СМИ стали активно распространяться слухи о тяжелом и болезненном состоянии основателя империи Playboy - Хью Хефнера. Шеф-редактор мужского журнала Хью Хеффнер высказался в Twitter по этому поводу.

"Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные", — написал Хефнер. Он также поделился фотографией, на которой позирует в компании 30-летней жены Кристал.









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