Елена Ваенга выходит замуж за музыканта

Певица Елена Ваенга впервые официально выходит замуж. Бракосочетание 39-летней артистки и музыканта ее коллектива Романа Садырбаева состоится в субботу в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга.

О замужестве Елена Ваенги сообщается на сайте журнала "7 Дней". Ваенга тщательно скрывает свою личную жизнь. Питерские СМИ узнали, что певица расписывается завтра, и она немного возмущена утечкой информации.

По данным "Росбалта", на церемонию приглашены только самые близкие люди Елены и Романа, никаких катаний на лимузине по Санкт-Петербургу не планируется.

На кое-что Ваенга намекнула в своем блоге в соцсети. "Очень-очень близкие люди знают, что с мной происходит, — день назад написала певица. — Девчачье состояние. Жизнь, конечно, не сахарный мед, но моментами она просто невероятно крута!"

Кстати, бабушка певицы завтра отмечает 90-летний юбилей. "Наверное, после рождения моего сына — это самое значимое событие в моей жизни", - призналась певица.

Напомним, у Елены Ваенги подрастает сын Иван.

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