Робби Уильямс снял клип про богатых русских

Party Like A Russian («Веселись как русский») называется новый видеоклип певца Робби Уильямса, только что появившийся в сети. Песня была написана намного раньше, но теперь к ней явно будет больше внимания.

В песне собраны многие известные западные штампы о тех, кого в России раньше называли «новыми русскими», а теперь олигархами. Герой песни сказочно богат, «уменьшает денежные средства всей нации», имеет матрёшку из машины, самолёта и огромной лодки, в клипе он танцует и обедает в огромном особняке с красотками и периодически выкрикивает «Спасибо!». И вообще, у богатых русских, судя по тексту, есть золото и душа, считает автор.

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