Денис Клявер жалеет, что иногда забывает заснять моменты из жизни

Певец Денис Клявер признался «Аргументам недели», что иногда «раскрашивает события, чтобы всё выглядело более выпукло с точки зрения информационного повода».

«В первую очередь этого жаждут сами поклонники, ведь если артист популярен – с ним должны происходить неординарные вещи», – объясняет Клявер.

В то же время Денис говорит, что часто забывает о пиаре, а потом жалеет, что вовремя не снял видео и не выложил в Сеть. Певец рассказал, как этим летом, «будучи человеком отзывчивым», увидел поваленные деревья после бури и остановился, чтобы оттащить их. «Даже не подумал о том, что нужно снять видео», – сказал Клявер. Зато в тот же день поспешил рассказать о добром поступке журналистам.

Читайте также:

Другие новости шоу-бизнеса

См. все новости дня