Анфиса Чехова поделилась фотографиями с отдыха, где заметно, что ведущая сильно похудела. Такая перемена стала предметом зависти многих женщин, и те засыпали Чехову вопросами о приобретении идеальной фигуры.

Фигура 38-летней Анфисы становится все более изящной, а у подписчиков возникает все больше вопросов о том, как телеведущей это удается. Оказывается, все просто: ее рецепт похудения сводится к тому, что надо любить саму себя и жить в удовольствие.

Чехова отдыхает с сыном и мужем на море и регулярно делится в Instagram фотографиями в купальнике, демонстрируя свои подтянутые формы.

Другие новости шоу-бизнеса.

Все новости дня.