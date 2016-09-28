Бывшего участника группы “На-На” избили в Одессе украинские радикалы

На бывшего вокалиста группы “На-На” Валерия Юрина в Одессе было совершено нападение. Артист получил травму головы. По его словам, его избили пьяные украинские националисты.

Юрин рассказал, что нападение произошло в одном из одесских кафе, в которое он зашел вместе с его девушкой. За соседним столиком двое украинцев пили водку. Их поведение по мере наступления опьянения становилось все более шумным и вызывающим, и когда они начали оскорблять Иосифа Кобзона, Юрин не сдержался. Однако его попытка заступиться за народного артиста и напомнить о его заслугах закончилась потасовкой.

Юрин сообщил, что после драки ему потребовалось наложить пять швов. По возвращении в Россию он чувствовал себя удовлетворительно, однако сегодня отметил ухудшение состояния, частичный паралич правых руки и ноги, проблемы с дикцией. Артист был вынужден обратиться в больницу.

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