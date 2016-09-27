Шнуров подарил пермяку на день рождения гитару

Житель города Перми получил в подарок на свое пятидесятилетие акустическую гитару с автографом от лидера группы “Ленинград Сергея Шнурова.

О таком подарке для своего отца певца попросила дочь юбиляра, обратив внимание, что Шнуров свободно общается со своими поклонниками в социальных сетях. Девушка оставила свою просьбу на странице исполнителя в Instagram, написав, что ее отец мечтает о новой акустической гитаре.

Через несколько дней подарок в хорошем чехле и с автографом Шнурова прибыл в Пермь по указанному адресу. Девушка рассказала об этом на своей странице в соцсети “ВКонтакте”, добавив, что с этого дня поверила в чудеса.

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