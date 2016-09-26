Откровенные фото жены хоккеиста Овечкина гуляют по Интернету

Откровенные снимки модели Анастасии Овечкиной взбудоражили Интернет. На большинстве снимков девушка запечатлена практически обнаженной. Интересно, что фото жены Александра Овечкина произвели фурор на Западе.

Иностранные фанаты именитого хоккеиста размещают в соцсетях снимки Анастасии Шубской и поют дифирамбы ее прелестям. При этом "выкапываются" довоьно древние фото и тем не менее восторгам нет конца.

Напомним, Шубская является дочерью знаменитой матери - актрисы Веры Глаголевой. Несмотря на то, что ей всего 22 года, она уже успела зарекомендовать себя как модель, а также как подающая надежды актриса.

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фото:instagram.com/nastyashubskaya/