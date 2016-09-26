В Москве за бесплатными бургерами от Тимати образовалась огромная очередь

В Москве на Новом Арбате выстроилась толпа желающих попробовать бесплатный бургер из ресторана быстрого питания Black Star Burger, который официально открыл в понедельник, 26 сентября, рэпер Тимати.

В этот день заведение пообещало готовить их бесплатно для всех желающих, а в 16:00 к грилю встал сам рэпер. Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии сотен людей, ждущих возможности попробовать кухню Тимати. Пишут, что стояли не зря: булка с котлетой оказались вкусными, а рэпер — приветливым и общительным.

Тимати в интервью Woman.ru рассказал об одной из своих "фишек" - черных перчатках: "Мы первые, кто придумал такую фишку — выдавать посетителям перчатки. Это удобно — руки остаются чистыми и не пахнут".

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