Татьяна Навка выкладывает летние видео с берегов Сочи

Татьяна Навка в настоящее время находится в Сочи, но не только отдыхает, а все больше работает: спортсменка выступает в ледовом шоу Ильи Авербуха «Кармен». Как Навка наслаждается минутами покоя, она фиксирует на видео.

В скором времени Татьяне предстоят съемки в новом сезоне шоу «Ледниковый период» в паре с актером Андреем Бурковским. А пока она находит время наслаждаться солнцем и морем и делится ими с поклонниками в микроблоге, публикуя короткие видеоролики.

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