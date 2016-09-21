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Вадим Самойлов продолжит исполнять песни “Агаты Кристи”

21 сентября 2016, 15:03 [ «АН-онлайн» ]

Вадим Самойлов продолжит исполнять песни “Агаты Кристи”
Фото: globallookpress.com

Вадим Самойлов продолжит исполнять песни рок-группы “Агата Кристи”. Иск, поданный Глебом Самойловым к своему брату Вадиму, остался без удовлетворения по решению суда.

Ранее Глебом Самойловым было инициировано судебное разбирательство, касавшееся авторского права на почти две сотни песен, написанных им за период существования “Агаты Кристи”. Кроме того, он заявлял, что испытывает сильное моральное давление со стороны Вадима, который хочет заставить его прекратить отстаивать свое авторство. В частности, речь шла об угрозах обратиться в правоохранительные органы с заявлением о призывах к экстремизму, которые Вадим обнаружил в песнях Глеба и его новой группы “The Matrixxx”.

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