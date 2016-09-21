Брэд Питт намерен сражаться со своей женой

История с бракоразводным процессом самой красивой голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта набирает обороты.

Актер заявил, что он намерен сражаться со своей супругой за совместную опеку над шестерыми детьми. Как сообщает портал TMZ, ссылаясь на источники, Анджелина Джоли "мечтает", если считает, что у нее получится полностью забрать сыновей и дочерей у Брэда Питта. Мужчина отметил, что считает свою супругу "великолепной матерью" и не собирается причинять ей вред во время развода, однако добавил, что не позволит ей встать на своем пути.

Издание People уточняет, что общее имущество Питта и Джоли оценивается примерно в $500 млн.

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