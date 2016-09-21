Адель спела по поводу развода Питта и Джоли

Сообщение о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли не оставило равнодушной британскую певицу Адель. Она призналась поклонникам, что мысли о расставании звездной пары занимали ее в течение всего дня.

В результате исполнительница посвятила произошедшему событию концерт, состоявшийся накануне в Нью-Йорке.

Сообщается, что ранее американская актриса Дженифер Энистон, бывшая жена Питта, тоже прокомментировала известие. Она заявила, что развод произошел по вине актера, чье поведение далеко от идеального.

Сама же Джоли назвала бывшего мужа плохим отцом, который, к тому же, не может контролировать свои вспышки гнева.

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