Названы самые популярные в социальных сетях знаменитости. На первом месте - Тейлор Свифт. В соцсетях Facebook, Instagram и на других сайтах у исполнительницы 246 миллионов поклонников-подписчиков.

Немного уступает певице португальский футболист Криштиану Ронаду. У нападающего сборной Португалии по футболу и мадридского «Реала» в друзьях числятся более 238 миллионов человек.

Как показали итоги исследования Apple Tree Communications, Ронаду признан самым популярным мужчиной в соцсетях.

В рейтинг включены в основном звезды, живущие в США. Большинство – женщины. После Тейлор Свифт в рейтинге идут Кэти Перри, Селена Гомес и Рианна.

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