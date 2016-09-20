Популярная телеведущая и актриса Анфиса Чехова похудела почти в два раза. Раньше Чехова следила за своей фигурой, но никогда не стремилась стать очень худой.

Некоторое время назад врачи посоветовали Анфисе посидеть на диете для здоровья. Прислушавшись к медикам, Чехова строго выполняет их предписания. Диета уже дала о себе знать. За несколько месяцев телеведущая похудела не несколько размеров.

Анфиса Чехова частенько размещает свои фотографии в соцсети. И вот подписчики обратили внимание, что ей стали велики купальники. Теледива отдыхала с семьей на море и удивила поклонников новыми снимками.









"Вы мне писали под фото из Португалии, что мои купальники стали мне велики. Я пошла и купила новый. Не велик теперь? Эй, что скажет мой модный инста приговор?", - подписала Анфиса Чехова фото.

Поклонники ее похвалили.

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