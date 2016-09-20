Николь Кнаус, участница нового сезона шоу "Голос", родила сына. Из роддома молодую маму с новорожденным забирали не только их родные, но и наставник "Голоса", знаменитый музыкант Леонид Агутин.

21-летняя Николь Кнаус пришла на конкурс будучи на девятом месяце беременности. Ее сопровождала врач, ведущая беременности певицы. Она заверила, что Николь чувствует себя отлично и справится со всем нагрузками.

На слепых прослушиваниях в минувшую пятницу на голос Николь Кнаус обернулись три наставника: Полина Гагарина, Леонид Агутин и Григорий Лепс. Беременная Николь хотела пойти к Лепсу, но он испугался. А Леонид Агутин решился поработать со смелой девушкой.

Кстати, у Николь уже подрастает дочка.

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