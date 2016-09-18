Верка Сердючка заявила, что о ситуации на Украине могла бы высказаться только матерно

Украинский артист Андрей Данилко, более известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, прокомментировал ситуацию на Украине в негативном ключе.

По словам артиста, рост тарифов и цен на продукты, снижение уровня жизни вызывают у него эмоции, которые он не знает, как выразить. Поэтому в данный момент артист не видит себя где бы то ни было в образе Верки Сердючки и не хочет появляться в нем на сцене или на экране. Данилко заявил, что Верка Сердючка могла бы высказаться о ситуации в стране только с использованием нецензурных выражений.

Артист также подверг критике киевские власти. Он сказал, что не понимает, как можно возглавлять страну и совершенно не думать о ее гражданах.

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